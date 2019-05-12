Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был задержан в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, Емельяненко нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. Отмечается, что спортсмен был доставлен в полицию, где на него был составлен административный протокол.

В марте 2019-го Емельяненко был лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников полиции, а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Его задержали в состоянии алкогольного опьянения после того, как боец скрылся с места ДТП в Кисловодске.

Отметим что, у Емельяненко есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.