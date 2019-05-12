https://news.day.az/world/1119076.html Cтрельба во Франции есть пострадавшие
Cтрельба во Франции есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при стрельбе в городе Амьен (Франция) в ночь на воскресенье. Об этом сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС, передает Day.Az.
По ее данным, стрельба началась в здании общественной организации и затем продолжилась на улице. Название организации не уточняется.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них были отпущены после оказания медицинской помощи. Еще двое остаются в больнице, угрозы их жизни нет.
Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.
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