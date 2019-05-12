Пилоты SSJ 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, могли быть не готовы к управлению самолетом в ручном режиме, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Недостаточная квалификация экипажа сейчас рассматривается следователями как одна из многочисленных версий трагедии.Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме Direct Mode [в ручном режиме], - сообщил ТАСС источник, близкий к расследованию аварии.

По словам собеседника агентства, этим вопросом займется специальная комиссия. Он также подтвердил, что лайнер перешел на ручной режим управления после выхода из стоя электроники, вызванной ударом молнии.

SSJ 100 совершил жесткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолет загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее пассажир сгоревшего самолета раскрыл подробности страшной трагедии. По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера, писал News.ru.