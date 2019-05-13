За последние десятилетия мир изменился радикально, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сложно даже предположить, что станет с нами и окружающей средой через два-три десятилетия. Футурологи уверенно говорят, что уже в ближайшие годы роботизация станет обычным делом. Уже сейчас роботы работают на заводах и в больницах, но скоро они проникнут во все области жизни. К 2050 году роботизация будет повсеместной, а люди будут работать лишь на тех должностях, где нужна смекалка или творческий подход.