51-летний мексиканский рестлер Сесар Гонсалес Баррон, выступавший под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время поединка в Лондоне на глазах у публики. 51-летний мексиканский рестлер Сесар Гонсалес Баррон, выступавший под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время поединка в Лондоне на глазах у публики, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

11 мая на арене Раундхаус в Кэмден-Тауне на севере Лондона состоялся его бой с 44-летний мексиканцем Ювентудом Геррерой. В какой-то момент Сесар Баррон упал на настил ринга. Зрители не сразу поняли, что происходящее не элемент шоу, сообщает ВВС.

Спортсмен считался одним из сильнейших лучадоров - бойцы в таких боях выходят на ринг в маске.

По словам мексиканского рестлера Хорхе Родригеса, Сесар Баррон "ушел так, как и хотел - в бою".

Будучи звездой реслинга, Сесар Баррон успел сняться в кино. В 2005 году он снялся в американском комедийном фильме "Суперначо".