Покойник победил на выборах в американском городе Мейперл штата Техас. передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

71-летний умерший Виктор Филипп Вельтман смог выиграть выборы, получив 68 из 110 голосов. Всего население города, по данным 2010 года, составляет 934 человека.

Отмечается, что Вельтман родился в штате Индиана, затем проживал в техасском Далласе, а в 1990 году переехал в Мейперл. Также известно, что он работал учителем 12 лет после окончания университета, а затем 30 лет строил карьеру в компании производителя безалкогольных напитков Dr Pepper.

Обсуждение кандидатуры реального следующего главы города состоится на городском совете 13 мая. Чиновники города проконсультируются с властями Техаса о дальнейших шагах в такой беспрецедентной ситуации.

Это не первый случай в США, когда на выборах побеждает мертвец. В ноябре 2018 года сообщалось, что умерший владелец борделей в Неваде выиграл местные выборы в законодательное