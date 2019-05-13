Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник телеканал NDTV, сообщает Day.Az.

Ранее поступала информация о 43 пострадавших. По данным телеканала, наиболее сильно от циклона пострадал прибрежный город Пури, где спустянеделю после удара стихии спасатели обнаружили тела еще 18 погибших.

В настоящее время власти проводят в пострадавших районах восстановительные работы, в которых задействованы несколько десятков тысяч человек, в том числе военные. Окончательный объем причиненного ущерба пока не называется.