Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в провинции Накхонсаван. Аварийно-спасательные службы, которые прибыли на место, обнаружили перевернутый автобус на обочине.

Всего в автобусе находилось 43 пассажира, 21 человек получил легкие ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция устанавливает причину происшествия.