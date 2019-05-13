https://news.day.az/world/1119125.html В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом
В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в провинции Накхонсаван. Аварийно-спасательные службы, которые прибыли на место, обнаружили перевернутый автобус на обочине.
Всего в автобусе находилось 43 пассажира, 21 человек получил легкие ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция устанавливает причину происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре