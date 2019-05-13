При упоминании этого государства, объединившего в себе Запад и Восток, первые ассоциации связаны с самой обширной территорией в Центральной Азии, с нефтегазовыми месторождениями, казахскими скакунами.

Сегодня бизнес-центр Казахстана ни в чем не уступает бизнес-центру в какой-нибудь развитой европейской стране. А наибольшее влияние на экономику страны в ненефтяном секторе оказывают авиакомпании. На днях, одна из них, многие годы вносившая свою лепту в экономику страны - авиакомпания Air Astana организовала пресс-тур для представителей медиа, как местных, так и из стран СНГ. Поводом для этого послужил первый авиарейс дочерней компании Air Astana - лоукостера FlyArystan.

Air Astana, уже долгие годы осуществляющая авиасообщение, в том числе и с Азербайджаном, была создана в 2001-м году и сегодня является самой крупной авиакомпанией в Казахстане. Авиакомпания, прошедшая за эти годы долгий путь развития, сегодня осуществляет регулярные авиарейсы по более чем 60 направлениям. Авиапарк компании насчитывает 34 самолета со средним сроком эксплуатации восемь лет.

Что касается услуг, то, как и другие авиакомпании, Air Astana предлагает своим пассажирам места "эконом" и "бизнес" класса. Причем вне зависимости от страны и направления, в полете будет гораздо удобнее в салоне "бизнес" класса. В аэропортах для пассажиров этого класса предусмотрены бесплатные рестораны и специальные места отдыха. Пассажиры располагаются в удобных широких креслах, а стюардессы разносят удобные в использовании планшеты, напитки и лакомства на любой вкус. Вдобавок, каждый пассажир, получает дорожный комплект, включающий в себя вещи известных брендов.

В эконом классе также имеются свои особенности и развлечения. Воздушные лайнеры Boeing 767 и Boeing 757 в бюджетном варианте также оборудованы удобными и просторными салонами нового образца, где на каждом месте присутствует индивидуальная система развлечений, позволяющая наслаждаться последними фильмами и прочими видеоматериалами на сенсорном дисплее, или просто слушать музыку.

В первый день тура после краткого обмена информацией с главой пресс-службы Air Astana Айгерим Алипкариной, встретившей представителей медиа в прежней столице страны - городе Алматы, участники пресс-тура направились в учебный центр компании, оборудованный авиасимуляторами. По словам инструктора Центра Евгения Кабишина подготовкой пилотов занимается сама компания: "В настоящее время Air Astana уже длительный период осуществляет программу "Ab-Initio", исключительно для граждан страны. В учебном центре каждый гражданин Казахстана в возрасте 18-30 лет, независимо от образования и умения может стать летчиком, было бы желание. Отобранные компанией кандидаты проходят здесь обучение, а самые успешные обеспечиваются работой".

В учебном центре расположены стимуляторы EVPT, вобравшие в себя особенности двух типов штурвалов (Boeing 767-757). Ввиду небольшой разницы, курсанты за две недели осваивают управление обеими типами самолетов.

Очередной интересной частью пресс-тура стало знакомство с прежней столицей Казахстана Алматы, известной своей прекрасной природой и чистотой.

Алматы, с населением порядка двух миллионов человек, один из самых развитых городов Центральной Азии. Зеленые насаждения города, принимающего наибольшее число туристов в стране, состоят из более чем 16 миллионов деревьев. Город знаменит своим лыжным туризмом. Несмотря на отсутствие старинной архитектуры и высотных зданий, Алматы за период недолгого знакомства позволяет гостям окунуться в неповторимую атмосферу гор. Расположенный вблизи города горнолыжный курорт Чимбулак возвышается над уровнем моря на 3163 метра. Для подъема на вершину Чимбулака можно воспользоваться современными подъемниками, стартующими на высоте 800 метров с горнолыжной площадки "Медео". Первая секция канатной дороги отправляется в нижнюю финишную точку Чимбулака. Здесь доступен прокат лыж и сноубордов, расположены кафе и рестораны. Вторая секция канатной дороги обслуживает средний сегмент лыжной трассы. Здесь можно, как совершить спуск на лыжах, так и перейти на третью секцию канатной дороги. Она доставит вас на самую верхнюю точку Чимбулака перевал Талгар.

Лоукостер FlyArystan создан для того, чтобы насладиться этими прекрасными местами отдыха или совершить деловую поездку в какой либо другой регион страны. Первого мая текущего года самолет авиакомпании совершил своей первый полет из Алматы в столицу Нур-Султан (бывшая Астана) за один час 40 минут.

Выступивший на торжественной церемонии приема в столице Казахстана президент авиакомпании Air Astana Петер Фостер, объявил, что, начиная с 29 марта, уже продано 45 тысяч авиабилетов на рейсы FlyArystan. По словам главы авиакомпании, наиболее популярны рейсы без багажа: "Мы знали, что среди молодежи Казахстана ощущается спрос на более доступные авиалинии, поэтому лоукостер FlyArystan был создан в нужное время и в нужном месте. Мы ожидаем значительного роста пассажироперевозок как на внутренних, так и международных направлениях. Авиакомпания FlyArstan пока совершает полеты внутри страны, но со временем начнет летать и за рубеж".

По словам Фостера, сегодня лоукостер осуществляет рейсы в шесть городов Казахстана: Тараз, Уральск, Нур-Султан, Караганда, Павлодар и Чимкент: "В авиапарке компании три современных Аэробуса А-320. Мы планируем довести их число до 15 в 2020 году. Средний возраст этих самолетов шесть лет. В дальнейшем предполагается покупка совершенно новых воздушных лайнеров".

Директор по продажам и маркетингу компании Жанар Жайлоуова сообщила, что жители Казахстана очень рады, что такие скоростные и комфортные полеты стали еще и более доступными. FlyArystan позволит казахстанцам чаще видеться с родными, строить бизнес, развивать региональную экономику и внутренний туризм, знакомиться с красотами родной земли".

Первый авиарейс FlyArystan осуществил Аэробус А-320 со 180 пассажирами на борту. В нем предусмотрен лишь салон эконом класса, однако новые сиденья и кожаное покрытие полов придают салону очень нарядный вид. Карманы спинок сидений передвинуты кверху, чтобы расширить расстояния между ними. Таким образом, кресла отстоят друг от друга на расстоянии 82 сантиметра. По словам руководства FlyArystan вскоре компания начнет осуществлять международные рейсы, в первую очередь, в Россию и Грузию.

Цены (в одном направлении с ограничением пять килограммов багажа)

Тараз- 3999 тенге (18 манатов)

Чимкент - 4999 тенге (22 манатов)

Караганда - 5999 - (26 манатов)

Павлодар -6999 - (31 манатов)

Нур-Султан - 6999 (31 манатов)

Уральск 12999 - (57 манатов).