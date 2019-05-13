В Благовещенске школьник дважды попал под колеса автомобиля. Видео было опубликовано в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как мальчик выбегает на дорогу и его сбивает легковой автомобиль. После этого по ребенку проезжает еще один автомобиль, водитель не успел среагировать на произошедшее перед ним ДТП.

Мальчик чудом остался жив.

Обстоятельства выясняются.

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