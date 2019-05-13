В американском городе Сарасота, штат Флорида, на камеру видеонаблюдения попал инцидент: 43-летний местный житель Брайан Слокум пришел в ломбард чтобы сдать своего ребенка. Ролик был опубликован в Facebook.

Как уточняется в сообщении местной полиции в Facebook, мужчина пришел в заведение A&F Pawn Jewelry and Loan и спросил сотрудника, может ли он заложить своего малолетнего ребенка. В свою очередь, тот растерялся и не стал отвечать странному посетителю. Тогда мужчина объяснил свой поступок, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Мне просто нужна няня на две недели", - сказал он.

После этого сотрудник ломбарда связался с полицией. Однако Слокум сам увидел опубликованное правоохранителями в социальных сетях видео и явился к ним. Он объяснил, что это якобы была "шутка".

Полицейские установили, что ребенок действительно находится в безопасности. Согласно сообщению, обвинения мужчине предъявлены не будут.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.