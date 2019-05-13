Охранник коптской церкви в Каире застрелил священнослужителя, сообщает новостной портал "Масрави", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, причиной нападения стали личные финансовые разногласия между мужчинами. Преступник произвел четыре выстрела, священник скончался от полученных ранений.

Издание уточняет, что охранник сбежал с места преступления, однако затем сам пришел в полицию.