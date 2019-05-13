https://news.day.az/world/1119333.html Экстремал, проверяя холм на прочность, свалился с обрыва в реку - ВИДЕО
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Экстремал, проверяя холм на прочность, свалился с обрыва в реку - ВИДЕО
Случайный очевидец запечатлел, как молодой любитель острых ощущений принял водные процедуры, упав в реку с 6-метровой высоты обрыва, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Неизвестный китайский турист, путешествуя по холмистой местности провинции Хэбэй, решил продемонстрировать свою смелость и несколько раз прыгнув на краю обрыва, свалился в реку.
Со слов очевидцев инцидента, главный герой видеоролика не пострадал и самостоятельно поднялся наверх.
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