Китай с 1 июня 2019 года введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 00:00 1 июня 2019 года в отношении части товаров из США будут повышены пошлины", - говорится в документе.

Как следует из заявления ведомства, в отношении 2493 наименований пошлины будут повышены до 25%, аналогичные сборы будут увеличены до 20% для 1078 товарных позиций. Пошлины в отношении еще 974 наименований будут повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами 5%.