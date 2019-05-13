Мусульманский священник вынужден был спасаться бегством, когда неожиданно обнаружил змею, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Группа мусульман, исполняя молитву перед видеокамерой, была напугана появлением опасной гостьи. Первым покинул своё место исполнитель песнопения. Затем к нему присоединились другие посетители храма.

Со слов автора видеоролика, запечатлённого в начале апреля в одной из индонезийских мечетей, змея не успела никого укусить и не задержалась в помещении, практически сразу выбравшись на улицу.

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