Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время голосования во втором туре выборов политик в нарушение закона показал заполненный бюллетень. Полиция составила административный протокол.

Дело рассматривалось в отсутствие Зеленского.

Его защита попросила суд закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения.

Адвокат Сергей Кальченко пояснил, что политик продемонстрировал бюллетень по просьбе журналистов, но никаких призывов он не озвучивал.

По словам защитника, Зеленский, подписывая протокол, признал вину, отметив, что не является юристом и "хотел поступить правильно".

В итоге судья Владислав Девятко признал Зеленского виновным и назначил штраф в 850 гривен. Кроме того, Зеленский должен будет оплатить судебный сбор. Трансляцию заседания вело агентство УНН.

Политик может обжаловать решение суда.