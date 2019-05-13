Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что власти решили временно заблокировать соцсети из-за роста насилия в стране после ряда взрывов на острове.

Последний случай, как уточняет агентство, был 12 мая, когда неизвестные стали бросать камни в мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, после возникшей ссоры в фейсбуке.

Серия взрывов в церквях произошла на Шри-Ланке. В результате атак погиб 321 человек, около 500 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство".