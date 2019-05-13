https://news.day.az/world/1119406.html На Шри-Ланке ввели комендантский час
На Шри-Ланке ввели комендантский час
Власти Шри-Ланки на фоне участившихся случаев столкновений между мусульманским и буддийским населением страны объявили о введении режима комендантского часа на всей территории страны, сообщает интернет-издание Ada Derana.
По данным издания, которое ссылается на официального представителя полиции страны Рувана Гунасекару, комендантский час вступил в силу в 21.00 по местному времени понедельника и продлится до 04.00 вторника. Ранее в понедельник из-за сохраняющейся напряженной ситуации комендантский час был введен в Северо-Западной провинции Шри-Ланки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Накануне в западной части страны были задержаны несколько десятков человек, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам. На фоне растущих беспорядков правительство вновь временно заблокировало популярные мессенджеры и соцсети, в том числе WhatsApp, Viber и Facebook.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "ИГ". Среди погибших - 42 иностранца.
По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов "ИГ". Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.
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