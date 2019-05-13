Накануне в западной части страны были задержаны несколько десятков человек, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам. На фоне растущих беспорядков правительство вновь временно заблокировало популярные мессенджеры и соцсети, в том числе WhatsApp, Viber и Facebook.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "ИГ". Среди погибших - 42 иностранца.