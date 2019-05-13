Владелец франшизы на шоу "Голос. Дети" голландская компания Talpa, заявила РИА Новости, что не контактировала с бизнесменом Яном Абрамовым по вопросам телепередачи в России, передает Day.Az.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что семья Алсу обратилась к правообладателям шоу "Голос. Дети" с просьбой засекретить результаты проверки голосования. Директор артистки Сергей Фадеев опроверг эту информацию, отметив, что "никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу".

"К Talpa Media не обращались, и она не контактировала с Яном Абрамовым", - сказали в пресс-службе компании.

Там посоветовали "по любым вопросам, касающимся шоу Voice Kids Russia, обращаться к лицензиату в России - Первому каналу".

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5 процента голосов.

В данный момент Первый канал проводит собственное расследование результатов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя. Для этого канал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.