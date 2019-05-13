В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.

Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Renault Trafic без водителя за рулем протаранил стоящий на стоянке правительственный борт Bombardier Global 5000. В результате инцидента самолет получил повреждения. В момент столкновения самой Меркель в салоне не было. Находившиеся в самолете три члена экипажа не пострадали.

Точные масштабы ущерба неизвестны. Техники бундесвера уже приступили к ремонту самолета. Причины, по которым неуправляемый автомобиль пришел в движение, расследуются.

Издание сообщает со ссылкой на источники в бундесвере, что водитель забыл затянуть ручной тормоз. Ранее Ангела Меркель посидела в автомобиле-участнике столкновения и пообщалась с его водителем.

По имеющейся информации, канцлер будет доставлена ​​обратно в Берлин на вертолете.

Это не первый инцидент с правительственными самолетами данного типа. В апреле один из Bombardier Global 5000 бундесвера совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд. В момент приземления самолет коснулся земли обоими крыльями.