Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили участившиеся нарушения боевиками режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.