Радио "Говорит Москва" закрыло шоу Сергея Доренко "Подъем".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте станции.

""Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто", - говорится в сообщении. Уточняется, что шоу уйдет из эфира 14 мая.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.

Ранее 13 мая друг Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче. По его словам, тот пожаловался на повышенное давление и на "мушек" перед глазами. Также выяснилось, что журналист в день своей гибели проехал на мотоцикле около 600 километров.