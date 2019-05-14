«Говорит Москва» закрыло шоу Сергея Доренко
Радио "Говорит Москва" закрыло шоу Сергея Доренко "Подъем".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте станции.
""Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто", - говорится в сообщении. Уточняется, что шоу уйдет из эфира 14 мая.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.
Ранее 13 мая друг Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче. По его словам, тот пожаловался на повышенное давление и на "мушек" перед глазами. Также выяснилось, что журналист в день своей гибели проехал на мотоцикле около 600 километров.
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