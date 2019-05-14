Столица Грузии переживает наводнение: несколько районов Тбилиси затопило в результате мощных ливней, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Сильный дождь и град обрушились на город накануне, повредив крыши домов, сообщает Грузия.Online. В службу управления чрезвычайными ситуациями поступили вызовы из районов Санзона, Глдани и Дигоми. Вода залила подвалы, подземные переходы и первые этажи зданий. Движение транспорта было практически парализовано.

А на востоке страны прямо на трассу сошел оползень. От внешнего мира оказалась отрезанной местная ГЭС. На станции в это время находились 20 человек. Эвакуировать людей пока не удается из-за погодных условий. Спасатели вынуждены ждать, когда спадет уровень воды в реке Алазани.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.