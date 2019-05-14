Неизвестные подожгли машину журналистки CNN Greece Мины Карамитру, занимающейся репортажами на криминальные темы. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сайт телеканала.

Машину подожгли около двух часов ночи возле дома журналистки. Автомобиль сгорел полностью.

Источники телеканала в полиции связывают нападение с делом известного террориста Димитриса Куфонтинаса. Прокуратура отказала в очередном отпуске осужденному на 11 пожизненных сроков главарю и главному палачу террористической организации "17 ноября" Куфонтинасу. В связи с этим левацкие анархистские организации провели ряд акций в его поддержку.

Многие журналисты выступают против предоставления отпуска террористу.

По сообщению CNN Greece, в ночь на вторник неизвестные в масках также забросали бутылками с зажигательной смесью отделение полиции в афинском районе Кесариани. Это нападение также может быть связано с делом Куфонтинаса.

Куфонтинас (в другой транскрипции "Куфодинас") был арестован в 2002 году и осужден на 11 пожизненных сроков. "Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975-2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.

Террорист уже несколько раз получал отпуск. Его прогулки по центру Афин вызвали недоумение у прохожих и возмущение у родственников жертв.