https://news.day.az/world/1119590.html Пилот и штурман пережили 7 переворотов в салоне раллийного автомобиля - ВИДЕО
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Пилот и штурман пережили 7 переворотов в салоне раллийного автомобиля - ВИДЕО
Французский раллийный гонщик Себастьен Лёб и штурман Дэниел Елена, принимая участие в 6-ом этапе Чемпионата мира по ралли в Чили, сошли с дистанции, угодив в аварию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
По сообщениям организаторов соревнования, состоявшегося в прошлую среду, 8 мая, французский экипаж "стал жертвой мелкой аварии без серьезных последствий". 45-летний французский гонщик, являющийся девятикратным чемпионом мира, участвует только в некоторых соревнованиях WRC в Чили и не будет претендовать на очередной титул чемпиона мира.
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