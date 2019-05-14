Французский раллийный гонщик Себастьен Лёб и штурман Дэниел Елена, принимая участие в 6-ом этапе Чемпионата мира по ралли в Чили, сошли с дистанции, угодив в аварию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям организаторов соревнования, состоявшегося в прошлую среду, 8 мая, французский экипаж "стал жертвой мелкой аварии без серьезных последствий". 45-летний французский гонщик, являющийся девятикратным чемпионом мира, участвует только в некоторых соревнованиях WRC в Чили и не будет претендовать на очередной титул чемпиона мира.

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