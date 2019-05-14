Состояние 4-летнего мальчика, прыгнувшего с 8 этажа в костюме "человека-паука", удовлетворительное. Как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, об этом сообщили в Центральной детской больнице им. Иашвили.



По словам врача, ребенка выпишут, предположительно, сегодня.



4-летний мальчик был доставлен в клинику с множественными повреждениями из тбилисского района Глдани 8 мая.



В связи с произошедшим начато следствие.