В Сети появилось новое видео катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

На кадрах хорошо видно, что лайнер при посадке несколько раз сильно ударяется о

взлетно-посадочную полосу и в итоге загорается. Лайнер продолжает движение по ВПП, за ним остается огненный след.

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. После вылета из столичного Шереметьево в Мурманск лайнер экстренно вернулся в столицу

из-за удара молнии. При посадке у борта подломились шасси и загорелись двигатели. Самолет сгорел почти мгновенно. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Следователи рассматривают различные версии катастрофы. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.

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