Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой; в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам первых результатов проверки голосов.

В компании напомнили, что завершат расследование до конца мая.

"Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС", - сообщает Group-IB.

Под номером 7 в голосовании значилась именно Микелла Абрамова.

По данным экспертов, все телефонные номера принадлежат одному оператору, в частности, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны, указали в компании.

Также в ходе расследования аналитики ранжировали все регионы голосования. Так, один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования.

"Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что результаты исследования защищенности системы голосования "Голос. Дети-6" не разглашаются.

"Все выявленные на данный момент нарушения являются частью комплексной проверки и будут дополнены результатами дальнейшего расследования. Работы со стороны Group-IB продолжаются и будут завершены до конца месяца. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. Любая информация о голосовании регионов, опубликованная не от Group-IB и Первого канала, не является действительной", - заключили в компании.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.