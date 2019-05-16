https://news.day.az/world/1120262.html Армия Египта ликвидировала на Синае почти 50 боевиков
Армия Египта ликвидировала на Синае почти 50 боевиков
Военные при поддержке сил МВД Египта ликвидировали за последнее время 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВС страны.
Сообщается, что в ходе продолжающейся на Синае операции также изъято большое количество оружия и боеприпасов, уничтожены убежища и транспорт, использовавшиеся экстремистами, обезврежено несколько сотен взрывных устройств.
Кроме того, задержаны более 150 подозреваемых в совершении различного рода преступлений.
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