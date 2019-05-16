В китайском городе Линьсянь мальчик расплатился в магазине несколькими сотнями монет, чтобы сделать подарок матери. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось Daily Mail.

По информации издания, в воскресенье,12 мая, Го Ифань решил порадовать маму и повел ее в ювелирный магазин. Он предложил женщине выбрать понравившееся кольцо. После этого 9-летний ребенок достал две большие копилки из рюкзака, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На записи видно, как Ифань разбивает их и высыпает огромное количество монет. Продавцы удивились поступку ребенка и помогли ему посчитать деньги. Выяснилось, что мальчик накопил 1,5 тысячи юаней (14 тысяч рублей).

Мать Ифаня отметила, что поступок сына осчастливил ее. Мальчик, в свою очередь, сообщил, что давно хотел поблагодарить маму за то, что она его воспитала.

"Моя мама усердно работает, и у нее нет красивых украшений", - добавил Ифань.

Ребенок в течение двух лет копил указанную сумму и помимо кольца приобрел ожерелье для бабушки.

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