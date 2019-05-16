В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.

В компании-разработчике отдельных элементов этих спутников РИА Новости подтвердили достоверность этой информации, назвав публикацию незаконной, передает Day.Az.

"Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти (в публичное пространство. - Прим. ред.)", - пояснил РИА Новости главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.

Опубликованные сведения взяты из презентации "Сатурна" (входит в "Роскосмос") - разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Она была представлена в Краснодаре в минувшем феврале.

Нелегально распространенная информация включает в себя количество спутников, их названия, а также названия предприятий, которые осуществляют опытно-конструкторские работы, и сроки запусков.

"Мы будем предпринимать соответствующие действия (к тому. - Прим. ред.), кто это выложил", - добавил Лихоносов.

ПАО "Сатурн" входит в перечень стратегических предприятий России, включено в список основных акционерных обществ, в отношении которых "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику.