Выступая в высшем законодательном органе ФРГ - бундестаге, глава фракции христиан-демократов (ХДС) Ральф Бринкхаус предложил заново осмыслить существующую систему распределения компетенций между центром и федеральными землями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Политик озвучил предложение всей парламентской фракции и добавил, что по своей сути данная идея означает реформу федерализма, которая, случись она, будет уже третьей в истории страны. В прояснении, по его мнению, нуждается, в первую очередь, правила финансирования процессов во всей стране и в федеральных землях.

Немецкие СМИ сообщают, что президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер принимает участие в обсуждениях.