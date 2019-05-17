Польская модель Юлия Слонска разбила молотком несколько старинных статуй, которые были установлены после Второй мировой войны в Варшаве.

На видео девушка с улыбкой на лице разбивает лица ангелов, уже исписанные различными надписями. Она опубликовала ролик на своей странице в Instagram, где имеет более 6 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Реакция на неадекватный поступок модели не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей обрушили шквал критики на вандалку. Вскоре девушка попыталась извиниться, но ситуацию уже не исправить: руководитель Варшавского Национального музея Ежи Мизиолек заявил, что скульптуры не подлежат восстановлению.

Столкнувшись с травлей, Слонска удалила свои страницы в соцсетях. Кроме того, ее выгнали из модельного агентства. Также один из банков Варшавы, использовавший ее изображение, поменял вывески и баннеры.

Власти страны могут обвинить девушку в нарушении закона об охране памятников. Если ее вина будет доказана, ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

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