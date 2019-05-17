Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Самолет врезался в склад недалеко от авиабазы ​​в округе Риверсайд, пробил крышу и остановился среди коробок. После катастрофы начался небольшой пожар, который был потушен автоматической системой пожаротушения здания, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пилот истребителя успел катапультироваться и благополучно приземлился. На земле 12 человек получили мелкие травмы, госпитализация не потребовалась.

Самолет принадлежит Национальной гвардии штата Южная Дакота. Летчик совершал учебный полет.

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