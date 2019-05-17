В Сети появилась видеозапись, снятая в горах Кабардино-Балкарии, на которой была запечатлена весенняя лавина, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадры попал сход лавины со знаменитой "Семерки". Ледник имеет форму цифры "7", поэтому местные жители дали ему такое название. Пользователи социальных сетей восхитились красотой гор в республике и отметили, что видео одновременно и впечатляет, и устрашает.

"Жутко и потрясающе красиво", - пишут комментаторы.

Местные СМИ пишут, что никто в результате схода снежной массы не пострадал.

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