Момент крушения американского истребителя F-16 в Калифорнии зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших недалеко от места инцидента машин. На опубликованных в соцсетях кадрах можно рассмотреть, как самолет идет в пике, приближается к зданию склада и терпит крушение, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как ранее сообщал CNN, истребитель разбился около взлетно-посадочной полосы на авиабазе под Лос-Анджелесом. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ гидравлической системы американского самолета. Об этом пилот доложил диспетчерам перед тем, как катапультироваться. Он пострадал и был доставлен в больницу.

Самолет пробил крышу склада, на земле пострадали три человека.

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