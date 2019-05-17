Видеокамера, установленная над оживлённой магистралью в городе Сучжоу (провинция Цзянсу, КНР) захватила момент ДТП, произошедшего по вине водителя Fеrrаri стоимостью 5 миллионов юаней, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Горе-водитель не смог усмирить спортивный автомобиль. Со слов китайца, он с согласия своего друга решил провести обкатку дорогостоящего спорткара. Но не смог совладать с мощью машины, после чего столкнулся с другой легковушкой, которая врезалась в припаркованные транспортные средства и перевернулась.

В результате ДТП 5 автомобилей получили повреждения. Один человек был отправлен в больницу. По данным полицейских, водитель Fеrrаri несёт полную ответственность за последствия аварии.

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