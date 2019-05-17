Неудачная попытка ограбления закусочной McDonald's в округе Майами-Дейд (штат Флорида, США), в конце апреля попала на камеру наблюдения.

Темнокожий налётчик, угрожая пистолетом, прогнал работников кафе и попытался открыть кассовый ящик. Но старания воришки не увенчались успехом и он не смог разобраться с устройством электронной кассы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Плюс ко всему предмет одежды, за которым грабитель скрывал своё лицо, мешал ему увидеть подсказки на мониторе. Перепробовав различные комбинации, горе-воришка скрылся с места преступления.

Прибывшие спустя несколько минут полицейские ознакомились в кадрами видеозаписи и объявили в розыск неудачливого налётчика.

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