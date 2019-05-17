Компания Boeing объявила о завершении обновления программного обеспечения для самолета 737 MAX. Авиагигант также сообщил об окончании испытаний на тренажерах, а также инженерных испытательных полетов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Поскольку безопасность является нашим очевидным приоритетом, мы завершили все тестовые полеты с обновленным программным обеспечением и готовимся к финальному сертификационному полету, - заявил глава Boeing Деннис Меленберг. - "Мы стремимся предоставить FAA и глобальным регулирующим органам всю информацию, которая им нужна". Меленберг выразил уверенность в том, что "737 MAX с обновленным программным обеспечением MCAS станет одним из самых безопасных самолетов в мире".

В компании заявили, что предоставят FAA максимум информации о работе системы в различных сценариях полета. Авиапроизводитель обсуждает с регулятором даты сертификационных испытательных полетов и представления окончательных сертификационных документов. Правда, сколько времени в итоге займет процесс сертификации и когда FAA получит окончательный пакет предлагаемых исправлений от Boeing, пока не ясно.

