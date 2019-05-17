В провинции Накхон Ратчасима, на северо-востоке Таиланда, собака обнаружила среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 41-летний Уза Низайка отправился гулять с собакой на одно из фермерских полей. Во время прогулки пес по кличке Пинг Понг неожиданно начал лаять и рыть землю. Хозяин подошел посмотреть, что его заинтересовало, и обнаружил торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.

По информации издания, на данный момент здоровью младенца ничто не угрожает.

Полицейские обнаружили мать ребенка - ею оказалась 15-летняя жительница деревни. Она призналась, что скрывала беременность, втайне от всех родила и решила закопать младенца, потому что испугалась негативной реакции родителей. Уточняется, что они планируют забрать внука из больницы и заняться его воспитанием.

Низайка также рассказал, что местные жители поражены поступком его пса и называют его героем.