В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым. Ролик в пятницу, 17 мая, опубликован в Twitter-аккаунте пользователя под ником ShadenFM.

Город, где происходит действие, неизвестен, но распространители видео заявляют, что там фигурирует "спецназ Росгвардии", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как сотрудники сидят в засаде в автомобиле "Газель", наблюдая за мужчиной, к которому подходит компания. Вместе они садятся в машину, после чего выбегают сотрудники, но подозреваемые уезжают. Те начинают их преследовать, а в отдалении едет "Газель" с остальными участниками "погони".

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