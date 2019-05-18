ВВС США опубликовали видео, на котором зафиксировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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Сброс авиабомб провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, который предназначен для их доставки. На кадрах видно, как самолет сбрасывает две бомбы подряд, которые сначала пробивают землю точно в заданной цели, а через несколько секунд внутри грунта происходит взрыв боеприпаса, пишет The drive.

Massive Ordnance Penetrator является американской корректируемой противобункерной авиабомбой, которую разработала корпорация Boeing. Перед самим взрывом она может проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров бетона.

Вес этой авиабомбы достигает 13,6 тонн, а мощность - почти 2,5 тонн взрывчатки. GBU-57 является мощнейшим неядерным боеприпасом США.

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