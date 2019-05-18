Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. после заявления Белого дома о том, что импорт автомобилей в США в нынешнем состоянии угрожает национальной безопасности страны, отметил, что внес значительный вклад в американскую экономику, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Практически у каждого американца есть история, связанная с Toyota, и мы очень горды тем фактом, что более 36 миллионов автомобилей Toyota и Lexus сегодня ездят по американским дорогам. Наша деятельность и наши сотрудники внесли значительный вклад в американский образ жизни и американскую экономику, и мы не являемся угрозой национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Компания подчеркнула, что "сегодняшнее объявление посылает Toyota сигнал о том, что наши инвестиции не приветствуются и вклад каждого нашего сотрудника в разных районах США не ценится". Корпорация выразила надежду на то, что торговые вопросы удастся быстро решить в ходе грядущих переговоров.

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Он поручил торговому представительству США вести переговоры с Евросоюзом, Японией и другими странами и "предоставить отчет о прогрессе таких переговоров в течение 180 дней".

Как говорилось в заявлении Белого дома, министр торговли Уилбур Росс сообщил Трампу, что импорт автомобилей и деталей к ним "в таких количествах и при таких обстоятельствах угрожает национальной безопасности США".

Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.