Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня, 17 мая 2019 года, в приблизительно 16.00 вертолет Ми-171Ш номер EP-664 разбился в ... провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Для установления причины происшествия было начато расследование.