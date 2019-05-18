https://news.day.az/world/1120930.html В Перу разбился вертолет, есть погибшие
В Перу разбился вертолет, есть погибшие
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня, 17 мая 2019 года, в приблизительно 16.00 вертолет Ми-171Ш номер EP-664 разбился в ... провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Для установления причины происшествия было начато расследование.
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