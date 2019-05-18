Известный российский блогер Хиза (настоящее имя - Хизри Зарипов) пострадал во время съемок очередного пранка в Эмиратах. 23-летнего парня придавило автомобилем. На появившихся в Сети кадрах видно, как машина едет на двух боковых колесах, в какой-то момент она возвращается в исходное положение и падает прямо на блогера, продолжая движение. Молодой человек кричит, очевидцы сбегаются к нему на помощь. Насколько серьезно пострадал Хиза, пока неизвестно.

Хизри Зарипов родился в дагестанском селе Герга. В 2017 году он окончил Московский институт национальных и региональных отношений, после чего начал вести блог в Instagram. Молодой человек прославился, снимая опасные розыгрыши с участием диких животных - змей, тигров, крокодилов, медведей, о которых писали крупные мировые издания и российские СМИ. Сейчас на его аккаунт подписаны 4,2 млн интернет-пользователей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Некоторые фолловеры сочли его пранки слишком опасными и создали петицию, в которой требовали заблокировать видеоконтент. Позже Хиза стал снимать провокационные пранки - например, с приведением в подземном переходе или муляжем бомбы в аэропорту.

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