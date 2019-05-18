https://news.day.az/world/1120991.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
В южной иранской провинции Фарс произошло землетрясение силой 4,7 балла.
Об этом сказали в Сейсмоцентре Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Землетрясение произошло в 18 километрах от города Хане Зинйан.
Подземные толчки, произошедшие на глубине 10 километров, были зарегистрированы в 12:18 по местному времени.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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