https://news.day.az/world/1121034.html Иранский авиалайнер совершил экстренную посадку - ПОДРОБНОСТИ
Иранский авиалайнер совершил экстренную посадку - ПОДРОБНОСТИ
Пассажирский самолет, принадлежащий иранской авиакомпании "Ata", совершил экстренную посадку в связи с технической неисправностью, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам генерального директора Управления аэропортов иранской провинции Восточный Азербайджан Мустафы Сафаи, самолет совершал полет из Тебриза в Тегеран.
"В связи с неисправностью в двигателе самолет вернулся в тебризский аэропорт "Шахид Мадани", - сказал Сафаи.
Отметим, что до начала рейса самолет проходил получасовой ремонт, и после этого поднялся в воздух, однако через несколько минут был вынужден совершить экстренную посадку.
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