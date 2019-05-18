Пассажирский самолет, принадлежащий иранской авиакомпании "Ata", совершил экстренную посадку в связи с технической неисправностью, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам генерального директора Управления аэропортов иранской провинции Восточный Азербайджан Мустафы Сафаи, самолет совершал полет из Тебриза в Тегеран.

"В связи с неисправностью в двигателе самолет вернулся в тебризский аэропорт "Шахид Мадани", - сказал Сафаи.

Отметим, что до начала рейса самолет проходил получасовой ремонт, и после этого поднялся в воздух, однако через несколько минут был вынужден совершить экстренную посадку.