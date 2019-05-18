Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году. Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, американские бюджетные проекты, которые сейчас находятся на рассмотрении в конгрессе, предполагают увеличение военной помощи по сравнению с 2019 годом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что речь идет о военно-технической помощи, в том числе о летальном оружии оборонительного характера.

Чалый уточнил, что американская сторона планирует выделить на помощь более $700 млн.