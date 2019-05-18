Более 160 зданий пострадали, 476 человек оказались в зоне бедствия в результате землетрясения 5,1 в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщают местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в субботу в районе Нинцзян города Сунъюань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Cогласно заявлению администрации города Сунъюань, в зоне бедствия оказались 476 человек, 75 человек были эвакуированы, 33 здания были серьезно повреждены, еще 134 - получили незначительные повреждения. Прямой экономический ущерб оценивается в 3,1 миллиарда юаней. Информации о пострадавших и погибших нет.