Компания SpaceX подала иск против федерального правительства США, сообщает РИА "Новости".

Компания не разглашает детали разбирательства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что иск содержит "конфиденциальную и служебную информацию и сведения о выборе поставщиков, не предназначенную для обнародования".

Издание замечает, что, очевидно, у SpaceX есть претензии относительно государственного контракта, однако пока неясно, против какой именно государственной программы закупок протестует компания.