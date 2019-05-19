https://news.day.az/world/1121086.html SpaceX подала иск против правительства США
SpaceX подала иск против правительства США
Компания SpaceX подала иск против федерального правительства США, сообщает РИА "Новости".
Компания не разглашает детали разбирательства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что иск содержит "конфиденциальную и служебную информацию и сведения о выборе поставщиков, не предназначенную для обнародования".
Издание замечает, что, очевидно, у SpaceX есть претензии относительно государственного контракта, однако пока неясно, против какой именно государственной программы закупок протестует компания.
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